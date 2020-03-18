مرور الرياض يشيد بالتزام قائدي المركبات بتعليمات الصحة

المناطق_الرياض

أشادت الإدارة العامة للمرور بالتزام قائدي السيارات في مدينة الرياض من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن طرق مدينة الرياض شهدت انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية مقارنةً بالأيام العادية، ما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، متمنية السلامة للجميع.

ونشرت الإدارة خريطة لطرق الرياض اكتست باللون الأخضر، والتي تشير إلى انخفاض في الحركة المرورية.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، حيث كانت المملكة قد بادرت في وقت مبكر لاتخاذ إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.