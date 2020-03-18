آخر تطورات كورونا عالميا.. الصحة العالمية تطلق على الفيروس لقب “عدو البشرية”

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

و في آخر التطورات، أعلن البنتاجون الأربعاء، 49 إصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات العسكرية الأمريكية.

وقال البنك الدولي إنه تم اكتشاف إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا.

طالبت سلطنة عمان السياح الأجانب مغادرة البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 84 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن أمركيا سنفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا، مضيفا: “أحرزنا تقدما في التجارب السريرية للقاح ضد كورونا”.

وأعلنت وزاة الصحة في البحرين تعافي 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس

ومن جانبها قالت منظمة العمل الدولية إن تفشي فيروس كورونا قد يدمر قرابة 25 مليون وظيفة

و قال مدير منظمة الصحة العالمية إن كورونا عدو للبشرية وأدعو إفريقيا للاستيقاظ واتخاذ الإجراءات لتجنب التجمعات الكبرى