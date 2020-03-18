السفارة بجورجيا توفِّر المسكن الآمن لـ97 مواطنًا حتى يتم إجلاؤهم للمملكة

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بناء على توجيهات القيادة الكريمة، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية وتوجيهه بالاهتمام بالرعايا السعوديين في الخارج، ونظرًا لتعليق الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الاحترازية المسبقة لتفشي وباء كورونا، وحرصًا من السفارة السعودية في جورجيا على سلامة السعوديين هناك.. فقد هيأت السفارة فريق عمل على مدار (24) ساعة لسرعة التواصل مع جميع السعوديين الموجودين على الأراضي الجورجية، وعددهم (٩٧) مواطنًا، جميعهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وقد تم تهيئة المكان المناسب لإسكانهم، وتزويدهم بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة أولاً بأول تفاديًا لا سمح الله لانتقال العدوى.

وتتابع السفارة مع الجهات المعنية طرق الوقاية لسلامتهم حتى يتم إجلاؤهم -بمشيئة الله- إلى السعودية.

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