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المرور : يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر “

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المرور : يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر “

المرور : يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر “
http://almnatiq.net/?p=844257

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة ” أبشر ” ، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.
وبينت أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام ” أبشر ” أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa هي : تجديد رخصة القيادة ، تجديد رخصة السير ، إصدار التفويض ، إضافة مستخدم فعلي ، مبايعة المركبات ، والاعتراض على المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها ( صلاحية تأمين المركبات ، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة) .

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