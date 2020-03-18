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فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية

فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية

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فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية

فرق وزارة التجارة تقوم بجولة ميدانية على المحال والمستودعات بمحافظة بحرة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية
http://almnatiq.net/?p=844262
المناطق - مكة المكرمة
قامت فرق وزارة التجارة فرع مكة المكرمة بالتنسيق مع محافظة بحرة بجولة ميدانية على المحال التجارية والمستودعات بالمحافظة للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية
واستهدفت جولات “التجارة” المستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيداليات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك وضمان توافر كميات كافية في الأسواق وعدم الرفع في الأسعار.
هذا وقد أكدت  “التجارة” استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكافة مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.
وحثت التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت

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