نائب أمير جازان يتفقد استعدادات مركز الأزمات والكوارث بالشؤون الصحية بالمنطقة ..

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على استعدادات مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بجـــازان وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عمل المركز للتصدي لانتشار فيروس كورونا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقاية التي تنفذها وزارة الصحة ومختلف الجهات المعنية بالمملكة .

واستمع سمو نائب أمير جازان فور وصوله لمركز الأزمات والكوارث بجـــازان الى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية أ. عبدالرحمن بن دبي الحربي عن آلية وخطوات العمل في المركز ومتابعة كافة المستشفيات محافظات المنطقة المرتبطة بالمركز.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بجازان بأن المركز يأتي ضمن العشرون مركز المرتبطة بمركز إدارة الأزمات والكوارث بمقام الوزارة ومقرة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان حيث يشكل المركز نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين القطاعات الصحية بالمنطقة من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة حيث يتولى المركز على الإشراف المباشر على المتابعة والرصد في جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد سواءً كانت أمراضا معدية أو حرائق أو حوادث بشرية إضافة إلى متابعة أداء المستشفيات بشكل عام وذلك لتفعيل دور المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث.

وأضاف الحربي أن المركز لا يقتصر دوره على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط بل يتعدى ذلك إلى الأهم وهو معرفة مسبباتها والعمل على منعها وهذا أحد أهم أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث ، مشيرا إلى انه يتم إجراء حصر دوري للمخاطر في المنشآت الصحية وخارجها على مستوى المنطقة من خلال تحليل أسبابها وإعداد التقارير الدورية لها ويتم تصعيد البلاغات لمركز إدارة الازمات والكوارث بالوزارة، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث بسبب تلك المخاطر والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها لا قدر الله ، مبينًا بأن المركز يعمل على متابعة جميع الفرضيات داخل المنشآت الصحية والتعاون مع الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني ، والهلال الأحمر وغيرها من الجهات الحكومية لتنفيذ الفرضيات الخارجية وكذلك متابعة مخاطر الحوادث الكيمائية والبيولوجية بالمنطقة وعمل دورات تدريبه مكثفة للتعامل مع تلك المخاطر وطرق الاستجابة في حال حدوثها.

وفي ختام الجولة عبر سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما شاهده خلال زيارته من استعدادات بمركز الأزمات والطوارئ ، موجها الشؤون الصحية بالمنطقة بمضاعفة وبذل كافة الجهود مع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مشيدًا بما تقوم به الدولة -أيدها الله – من إجراءات وقرارات هامة وحازمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، سائلا الله عزوجل ان يحفظ وطننا من كل سوء في ظل قيادته الحكيمة.