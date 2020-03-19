هل خصص رونالدو فنادقه فعلا لمكافحة فيروس كورونا؟

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هل خصص رونالدو فنادقه فعلا لمكافحة فيروس كورونا؟

هل خصص رونالدو فنادقه فعلا لمكافحة فيروس كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=844269
المناطق - الرياض

في أوقات الأزمات يتهافت الجميع على تناقل الأخبار، حتى لو كان ذلك على حساب المصداقية، ومن دون التدقيق من حقيقته.

لكن حتى صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية العريقة، وقعت في فخ الأخبار الكاذبة، ونشرت خبر تخصيص أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو فنادقه لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رغم كونه غير صحيح.

وقالت الصحيفة في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مهاجم يوفنتوس سيحول اثنين من الفنادق يمتلكها في البرتغال إلى مراكز صحية، من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا.

ومن هنا كانت الشرارة التي أدت إلى انتشار الخبر مثل النار في الهشيم، سواء بين الصحف أو شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نشرت عشرات الموقع العرببية والأجنبية الخبر استنادا إلى خبر “ماركا”.

لكن الصحيفة الإسبانية الرياضية سارعت إلى حذف الخبر من موقعها وحساباتها بشبكات التواصل، التي ربما كانت مصدر الخبر.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فإن فرع فندق “سي أر 7” في العاصمة البرتغالية لشبونة،أكد أن الفندق يعمل بالشكل المعتاد.

وأكدت المتحدثة أن الفندق لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بخصوص عمله حتى الآن. وتحمل فنادق في البرتغال اسم العلامة التجارية الخاصة برونالدو وهي “سي أر 7”.

 

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