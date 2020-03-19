الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها

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الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها
http://almnatiq.net/?p=844272
المناطق - الرياض

قررت دولة الامارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداًء من غد الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في البلد المتواجدين فيه.

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