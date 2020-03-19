الصحة الجزائرية : 75 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7 وفيات وشفاء 32 شخصا

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الليلة عن شفاء 32 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى غاية اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 75 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم إحصاء 7 وفيات بالوباء.

وأوضحت أن محافظة البليدة تتصدر المحافظات التي توجد فيها إصابات بـ51 إصابة، تليها الجزائر العاصمة ب 9 إصابات، فمحافظة تيزي وزو ب4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

أما باقي الإصابات فتتوزع بين محافظات سكيكدة (3 إصابات)، و المدية وبجاية وسوق أهراس و البويرة وبرج بوعريريج وبومرداس وعنابة وأدرار، بإصابة واحدة في كل منها.