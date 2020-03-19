أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا

أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا

أبرز المواد
كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي

كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي

أبرز المواد
بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية

بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية

أبرز المواد
جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي

جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي

أبرز المواد

السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844284
المناطق_وكالات

أكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.
وقال أبو كيلة في بيان متلفز: “لقد تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا، لقد تم عزل المريض بالفعل، لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى”.
وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص، لكنها تتحقق من الأمر.

روابط ذات صلة

أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا

أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا
كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي

كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي
بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية

بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*