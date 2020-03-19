خلال 24 ساعة.. إسبانيا تسجل 598 وفاة ونحو ألفي إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمقدار ألفي شخص أمس الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و716 شخصا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع من 525 شخصا إلى 598 خلال 24 ساعة.

وبعد إيطاليا ، تعد إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً حاليا في أوروبا من جائحة فيروس كورونا.

وتعد العاصمة مدريد، المنطقة الأكثر تضررا في إسبانيا حيث تم تأكيد 5637 حالة إصابة و390 وفاة.

وقال فرناندو سيمون، رئيس مركز التنسيق والتنبيه للطوارئ الصحية، في مؤتمره الصحفي اليومي إن معدل الإصابات الجديدة تباطأ في الآونة الأخيرة.

وأسفر الفيروس حتى الآن عن إصابة أكثر من 200 ألف شخص وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية وسجل أكثر من 80 % من الحالات في آسيا وأوروبا.