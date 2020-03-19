خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون

خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون

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خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون

خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون
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المناطق_متابعات

ذكر التلفزيون الإيرانى الرسمي أن مرشد ايران علي خامنئي سيصدر عفوا عن 10 آلاف سجين ومن بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي “الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن… تقريبا نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا”.

كان إسماعيلي قد أعلن أمس الثلاثاء أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص من السجن ومن بينهم سجناء سياسيون في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.

ولم يفصح إسماعيلي عما إذا كانت موظفة الإغاثة الإنسانية نازانين زاغاري راتكليف التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية وأُطلق سراحها أمس الثلاثاء لمدة أسبوعين ستكون من بين من يشملهم العفو.

وقالت إيران إنها تحتجز 189500 شخص في السجون وذلك في تقرير قدمه جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير كانون الثاني. ويُعتقد أن هذا العدد يشمل مئات الأشخاص الذين ألقت السلطات القبض عليهم أثناء أو بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر تشرين الثاني.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، وجهت الأمم المتحدة والولايات المتحدة دعوات للإفراج عن السجناء السياسيين في إيران ومن بينهم العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة.

وحذرت واشنطن طهران من أنها ستحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي في السجن.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية وبينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والنمسا وفرنسا والسويد وهولندا ولبنان.

وتنفي طهران احتجاز السجناء لاعتبارات سياسية وتوجه لغالبية المحتجزين الأجانب اتهامات بالتجسس.

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