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جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي

جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي
http://almnatiq.net/?p=844303
المناطق_الرياض

وجه الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة بتخصيص مبلغ عشرة ملايين ريال يتم صرفها على دفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين وغير القادرين بالجامعة للفصل الدراسي الحالي في إطار مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وإسهاماً منها في الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتجاوز تداعيات أزمة فايروس كورونا.

يأتي هذا امتداداً للدور الكبير والمميز الذي تقوم فيه الدولة أيدها الله لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته، وحزمة القرارات الصادرة بهذا الشأن سواء كانت قرارات الدعم الاقتصادي أو ذات الطابع الاجتماعي والتي لمس الجميع نتائجها وشهد لها بالكفاءة والتميز على المستوى المحلي والعالمي، واستجابة للدعوات لتظافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع وانطلاقاً من دور جامعة الأمير محمد بن فهد تجاه مسؤولياتها الاجتماعية وإسهاماً من الجامعة تجاه طلابها وطالباتها.

وقال مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري مثمناً هذه المبادرة من سمو رئيس مجلس الأمناء والتي تعتبر امتداداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتضاف إلى المبادرات المجتمعية التي تحتضنها الجامعة.

وأضاف الدكتور الأنصاري بأن المبلغ المخصص سيوجه لدفع الرسوم الدراسية لهذا الفصل عن عدد من طلاب وطالبات الجامعة ممن يواجهون صعوبات مالية. كما تأتي هذه المبادرة للتخفيف من على كاهل أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم أجمع بسبب انتشار فيرس كورونا.

وبدأت الجامعة في حصر الطلبات المقدمة إلى إدارة المساعدات المالية في عمادة شؤون الطلاب وكذلك حصر الطلاب المتعثرين وغير القادرين ودفع الرسوم الدراسية عنه للفصل الدراسي الحالي، وسيتم قريباً الإعلان عن أسماء المستفيدين.

وفي نهاية تصريحه، رفع مدير الجامعة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمناء على هذه المبادرة والتي تعود بالنفع على فئة من طلاب وطالبات الجامعة، وتشكل هذه المبادرة إضافة إلى مبادرات الجامعة المجتمعية.

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