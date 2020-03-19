أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا

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أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا

أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=844312
المناطق_وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ،جاسيندا أردرن، اليوم الخميس أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة اخرى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس أن بلاده ستغلق حدودها أمام الأجانب وغير الحاصلين على إقامة بدءا من غد الجمعة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال موريسون لصحفيين إن حظر السفر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسعة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

من ناحية أخرى، فرضت السلطات الأسترالية اليوم الخميس قيودا جديدة على بعض الأدوية الحيوية، بما في ذلك قيود على المشتريات، بعد أن بدأ أفراد من الشعب في تخزين الأدوية وشرائها بكثافة، في ظل تفشي وباء كورونا.

وأعلن نائب كبير المسؤولين الصحيين في أستراليا، بول كيلي، أنه لن يتم السماح ببيع أكثر من وحدة واحدة من أدوية الباراسيتامول وأدوية الفينتولين لكل شخص في محاولة لوقف الاكتناز وسعار الشراء.

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