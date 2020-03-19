المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

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المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=844327
المناطق_الرياض

أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في أحدث محاولة لتهدئة الأسواق وحماية اقتصاد منطقة اليورو الذي يكافح من أجل مواجهة وباء كورونا.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك في تغريدة : “الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية .. لا توجد حدود لالتزامنا باليورو”.

ويعد هذا الإجراء الأحدث ضمن استجابة عالمية متصاعدة لتفشي الفيروس.

ووافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي وانضم إلى البنوك المركزية الأخرى في محاولة لتخفيف ضغط التمويل.

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