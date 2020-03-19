احدث الأخبار

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية
أبرز المواد
 خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»
أبرز المواد
 تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية
أبرز المواد
 المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا
أبرز المواد
 أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا
أبرز المواد
 كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي
أبرز المواد
 بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية
أبرز المواد
 جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي
أبرز المواد
 ترامب يمنح الشعب الأمريكي تريليون دولار لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة.. إسبانيا تسجل 598 وفاة ونحو ألفي إصابة بكورونا
أبرز المواد
 السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

أبرز المواد
خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

أبرز المواد
تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية

تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية

أبرز المواد
المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

أبرز المواد

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية
http://almnatiq.net/?p=844329
المناطق_واس

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.
ودعت الهيئة جميع من له علاقة بالعملية التدريبية إلى الإطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ والأخذ بمحتوياتها والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دوماً لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.

روابط ذات صلة

خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»
تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية

تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية
المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*