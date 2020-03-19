تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن عرض قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية لعقد جلسة استثنائية ، مثالي لمواجهة التحديات العالمية

وقال موقع لايف منت إن الإعلان عن تلك القمة الاستثنائية، سيمكن من خلاله صياغة استراتيجية جديدة مشتركة لمواجهة التحدي الذي يطرحه تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أثر على ما يقرب من 200 ألف شخص على مستوى العالم

ويأتي بيان السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، بعد محادثة هاتفية بين ولي عهد المملكة محمد بن سلمان مع عدد كبير من زعماء العالم

وناقش ولي العهد، وفقا للموقع، تنسيق ورسم استراتيجية على مستوى مجموعة العشرين مع محمد بن سلمان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية

وبحسب البيان، فإن الرياض كانت تتواصل مع دول مجموعة العشرين لعقد قمة افتراضية استثنائية لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل لتعزيز استجابة منسقة لوباء COVID-19 وآثاره البشرية والاقتصادية

ستعمل مجموعة العشرين ، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية، بأي طريقة تعتبر ضرورية للتخفيف من تأثير الوباء. واضاف البيان ان قادة مجموعة العشرين سيطرحون مجموعة منسقة من السياسات لحماية الناس وحماية الاقتصاد العالمي

ومن المتوقع أن تشهد تلك القمة الاستثنائية تبني الجهود الجارية التي يبذلها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والشؤون الخارجية لمواصلة تطوير المتطلبات والإجراءات المطلوبة. وستواصل الرئاسة السعودية دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة تأثير الوباء ، من الناحيتين البشرية والاقتصادية

وانهارت الأسواق العالمية بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن تفشي وباء COVID-19، مما أثار استياء المستثمرين

أعلنت العديد من البلدان عن تدابير شاملة إغلاق الحدود وفرض قيود السفر إلى جانب تقديم المشورة إلى مجمعات التسوق لإغلاق المصاريع في محاولة لوقف انتشار المرض

كان مودي قد سعى إلى عقد جلسة لمجموعة العشرين لمناقشة تحدي COVID-19 تم نشره لأول مرة من قبل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال عطلة نهاية الأسبوع

ورداً على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي حول وباء COVID في كانبيرا، قال موريسون إنه في محادثته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، أبلغ دعم أستراليا لجهود رئيس الوزراء مودي لتنظيم الارتباط بين جميع قادة مجموعة العشرين

وأوضح الموقع أن رئيس وزراء الهند عقد اجتماعا مع زعماء جنوب آسيا عبر مؤتمر عبر الفيديو حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي عن بدء صندوق بمساهمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار من الهند لمواجهة التحدي الذي تمثله حالات الإصابة بفيروس سارس CoV2 في المنطقة