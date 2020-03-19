احدث الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
أبرز المواد
 النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره
أبرز المواد
 هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية
أبرز المواد
 خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»
أبرز المواد
 تقارير عالمية: عرض السعودية “مثالي” لمواجهة التحديات العالمية
أبرز المواد
 المركزي الأوروبي يطرح برنامجا طارئا لتهدئة الأسواق في ظل تفشي كورونا
أبرز المواد
 أستراليا ونيوزلندا تغلقان الحدود بسبب كورونا
أبرز المواد
 كورونا يتسلّل إلى مجلس الشيوخ البرازيلي
أبرز المواد
 بلدية فيفاء تواجه فيروس كورونا بتكثيف الإجراءات الإحترازية
أبرز المواد
 جامعة محمد بن فهد تُعفي طلابها غير القادرين من سداد رسوم الفصل الحالي
أبرز المواد
 ترامب يمنح الشعب الأمريكي تريليون دولار لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 خامنئي يقرر العفو عن آلاف السجناء يوم الجمعة ومن بينهم سجناء سياسيون
أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

أبرز المواد
النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره

النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره

أبرز المواد
هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

أبرز المواد
خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

أبرز المواد

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
http://almnatiq.net/?p=844341
المناطق_واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثانية هذا العام 2020م لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مايو – يونيو 2020م.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480,000 طن، و 4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240,000 طن.
وأشار معاليه أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

روابط ذات صلة

النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره

النيابة العامة: ضبط مروج شائعات عن كورونا.. وعقوبات مشدّدة تنتظره
هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية

هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من “كورونا” لمنظومتها التدريبية
خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

خبير فلكي يوضح حقيقة مقطع «الشمس الحمراء»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*