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الولايات المتحدة تعلق خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية

الولايات المتحدة تعلق خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية
http://almnatiq.net/?p=844347
المناطق_واس

علقت الولايات المتحدة خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القنصليات الأمريكية ألغت “كل المواعيد المعتادة” المتعلقة بمنح التأشيرات “في غالبية دول العالم”.
وتابعت أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة “بضرورات السفر الملحة” وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين.

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