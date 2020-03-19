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محافظ الخفجي يتابع الإجراءات الاحترازية بالمستشفى

محافظ الخفجي يتابع الإجراءات الاحترازية بالمستشفى
http://almnatiq.net/?p=844350
المناطق_الخفجي
وقف محافظ الخفجي محمد الهزاع صباح يوم أمس على استعدادات مستشفى الخفجي العام لمواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» واطلع المحافظ على قسم الطوارئ والفرز البصري وغرف العزل، واطمأن على إجراءات دخول المرضى.
واستمع الهزاع لشرح مفصل من المدير التنفيذي للقطاع الصحي بالخفجي د. أحمد الخالدي والأطباء العاملين، عن التجهيزات والإجراءات الاحترازية، وما يقدمه المستشفى من خدمات علاجية للمواطنين في المحافظة وما يحظى به من دعم مستمر من التجمع الصحي الأول بالشرقية.
من جانبه قال الهزاع إنه يجب تكريس كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والصحية لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد وضرورة التصدي لها حماية للمواطنين، مؤكدا أن خدمة أهالي محافظة الخفجي والحفاظ على سلامتهم وصحتهم تأتي على رأس الأولويات.
من جهة أخرى تقوم لجنة ثلاثية مكونة من المحافظة والشرطة والبلدية بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات الغذائية والتموينية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت اللجنة خلال جولتها على أصحاب هذه المحلات والعاملين فيها، بضرورة رفع أعلى معايير النظافة والتعقيم المستمر لأسطح الأماكن التي تتم ملامستها، وكذلك عربات نقل المواد الغذائية وتطهيرها بشكل مستمر.

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