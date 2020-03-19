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الضمان الصحي يطلق حملة «خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك»
http://almnatiq.net/?p=844355
المناطق_الرياض

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان “خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك” للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من (المؤمن لهم من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس.

وأضاف المعارك أن المجلس استثمر التقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الإستراتيجية 2020 – 2024، موضحاً أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام “سَمْ” الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

إضافة إلى الرد على جميع الإستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها عبر الإتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177) أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa) أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA).

بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)، مبيناً أنّ نظام ” سم ” أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

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