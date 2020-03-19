شاهد..طوابير طويلة على أحد مراكز بيع التجزئة في بريطانيا بسبب كورونا

المناطق-يوسف المطيري

كشف مقطع مصور تداول على نطاق غير عريض الطوابير الطويلة لمواطنين بريطانيين أمام أحد المراكز التجارية في مدينة “ميلتون كينز” بسبب مخاوف المواطنين من إغلاقها في الأيام المقبلة.

وتعاني بريطانيا من ارتفاع تسجيل وفيات كرونا حيث سجل عداد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، 104 حالة وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء، تعليق الدراسة في المدارس، اعتبارًا من الجمعة 20 مارس الجاري، في إطار الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد دولاً أوروبية وضعاً مماثلاً لهذه الطوابير أمام المجمعات التجارية وخاصة التموينية خشية إغلاقها مع استمرار تفشي الفيروس في الدول الأوروبية.