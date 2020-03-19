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الحربي منشآت القطاع الخاص تقدم استفساراتها عبر التواصل لوزارة الموارد البشرية

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الحربي منشآت القطاع الخاص تقدم استفساراتها عبر التواصل لوزارة الموارد البشرية

الحربي منشآت القطاع الخاص تقدم استفساراتها عبر التواصل لوزارة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=844365
المناطق- تبوك
أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي ان ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، هو انطلاقًا من حرصها على  صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية وتعزيز الرفاهية للسكان من مواطنين ومقيمين.
هذا وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص أن تقدم استفساراتها حيال آلية العمل عن بعد عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للعاملين فيها عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الصحة.

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