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الجوازات تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر منصتي “أبشر ومقيم “

الجوازات تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر منصتي “أبشر ومقيم “

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الجوازات تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر منصتي “أبشر ومقيم “

الجوازات تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر منصتي “أبشر ومقيم “
http://almnatiq.net/?p=844380
المناطق - واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الإلكترونية “أبشر، مقيم “، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ (180) يوماً.
وأشارت الجوازات إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني الرسمي ( [email protected] )
أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

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