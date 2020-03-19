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“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=844386
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، و احد المسارحة، و الحرث، و الداير بني مالك، والريث، و الطوال، والعارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، وضمد، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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