سفارة المملكة بالمكسيك تدعو السعوديين بـ6 دول إلى ترتيب العودة

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دعت السفارة في المكسيك، المواطنين المتواجدين في المكسيك وهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا والسلفادور وبيليز، التواصل معها لترتيب عودتهم إلى المملكة.

وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنه في ضوء ما صدر مؤخرًا من تعليق سفر للمواطنين السعوديين وتوقف حركة الطيران، وما تم اتخاذه من إجراءات مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تأمل السفارة كافة المواطنين المتواجدين في المكسيك وهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا والسلفادور وبيليز، التواصل عاجلًا معها لترتيب عودتهم إلى المملكة.

وقررت المملكة في 14 مارس الجاري، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هـ، الموافق 15 مارس 2020 م.

واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين، الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة، أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأضاف المصدر المسؤول بأن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية.