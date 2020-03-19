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أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية

أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية

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أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية

أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية
http://almnatiq.net/?p=844395
الاحساء - المناطق

واصلت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات “الإصحاح البيئي” جهودها الاحترازية والوقائية عبر خطتها التنفيذية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، سعياً لسلامة الجميع، بعمل بجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية، وذلك بالتطهير عبر معدات متخصصة لأدوات التطهير بأجهزة رذاذية.

وأكدت أمانة الأحساء أن عمليات التطهير تعتبر آمنة صحياً، فهي تحوي على مواد صديقة للبيئة تضفي رائحة غير مزعجة للمارة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، بأنه تتم عمليات التطهير على الأرصفة وممرات المحال وعند نقاط “السوبرماركت” وواجهة المحال سعياً للتطهير والتعقيم، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة العامة للنظافة تكثيف عمليات غسيل وتطهير حاويات النظافة وصناديق القمامة في الأحياء والأسواق، عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، “أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر”، ويتم استخدام أحدث المواد الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية لها.

في حين تواصل وكالة البلديات جهودها عبر الرقابة الشاملة على المحال التجارية العاملة خلال هذا الوقت، حيث ألزمت محال التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ اقصى التدابير الوقائية، وتوفير معقمات لروادها حين استخدام العربات، في حين أغلقت البلديات وبحسب القرار، ما معدله 598 صالون حلاقة رجالي، وأغلقت 155 صالون نسائي.

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