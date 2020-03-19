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دراسة أمريكية .. حبة موز يومياً تحمي من “كورونا”

دراسة أمريكية .. حبة موز يومياً تحمي من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=844401
المناطق-الرياض

أظهرت نتائج البحوث التي تم إجرائها في معامل ولاية هيوستن الأمريكية فوائد كبيرة لفاكهة الموز في مقاومة فيروس كورونا.
وأشار المعمل إلى أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا، وأن تناول حبة يوميا من الموز تكفي لجعل الإنسان في مأمن من فيروس كورونا لاحتوائه على الفيتامينات والكالسيوم.
ويساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي والمهمة جدا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.

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