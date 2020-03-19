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ديوان المظالم ينشر دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام منصة معين الإلكترونية

ديوان المظالم ينشر دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام منصة معين الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=844407
المناطق - واس

نشر ديوان المظالم دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة معين الإلكترونية، تزامنًا مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقرات العمل, وتفعيلًا للوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين، التي تحتوي على العديد من الخدمات القضائية، يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم.
ويقدم الدليل شرحًا لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل إلكتروني، حيث تم إعداده وفقًا للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الإلكترونية, وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي:https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx.

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