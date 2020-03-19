لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية تزود 7 جمعيات خيرية بالمنطقة بالمستلزمات الطبية الوقائية

الدمام - المناطق

قامت لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية بتزويد 7 جمعيات خيرية في المنطقة الشرقية بإحتياجاتها من مستلزمات مواد التعقيم والوقاية لمواجهة وباء كورونا المستجد .

وثمن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفيمبادرات قطاع الأعمال بالمنطقة في دعم جهود وزارة الصحة والجمعيات الخيرية بتزويد الاسر المستفيدة بإحتياجاتها من مواد التعقيم والوقاية تشمل الكمامات وسوائل التعقيم والقفازات الطبية لمواكبة الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية للمملكة في مواجهة وباء كورونا.

واكد العريفي على ما تجده اللجنة من دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب الرئيس الفخري للجمعية ،الأمر الذي انعكس على تطور أنشطة وبرامج اللجنة ضمن جهود ومساعيالمسؤولية الاجتماعية، وتطور اداء اللجنة في تقديم الخدمات للمجتمع.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الى حرص سمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على مواصلة تقدم اللجنة لانشطتها تجاه المجتمع باعلى المعايير، ومتابعة سموه لتفاصيل اعمال اللجنة وتقديم الرؤى التطويرية لجميع الاعمال لتضمن تحقيق أهدافها وفق المعايير العالية التي رصدت لها.

وبين بان غرفة الشرقية ممثلة بلجنة أصدقاء المرضى ستواصل جهودها لتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة ايمانا منها بدورها المجتمعي الذي يحتم عليها، الوقوف على احتياجات الجمعيات والجهات الخيرية تحقيقا لرسالتها المجتمعية.

وأوضح الخالدي الى ان قطاع الاعمال في المنطقة حريص على المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم بانواعه لاعمال اللجنة في جميع المواقف كما هو معروف عنه، مؤكدا على متابعته الحثيثة لكل مبادرة تقدم وأيضا رفد القطاع المجتمعي باستمرار بمبادرات جديدة تخدم المجتمع في المنطقة الشرقية.