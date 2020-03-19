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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ماليزيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ماليزيا

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لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية تزود 7 جمعيات خيرية بالمنطقة بالمستلزمات الطبية الوقائية

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ماليزيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=844414

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.
‏ وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.

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