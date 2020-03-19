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“الغذاء والدواء” تحذّر من معقم لليدين “First” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

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“الغذاء والدواء” تحذّر من معقم لليدين “First” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول

“الغذاء والدواء” تحذّر من معقم لليدين “First” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول
http://almnatiq.net/?p=844416
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم “First, Hand Sanitizing Gel” من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج ” First, Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء المنتج من خلاله لاسترجاع قيمة مشترياتهم والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa..

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