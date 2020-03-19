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أكثر من 2 مليون مراجع لطوارئ مستشفيات جازان

أكثر من 2 مليون مراجع لطوارئ مستشفيات جازان
http://almnatiq.net/?p=844419
المناطق - فضة عطيف

أفصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن البيانات الإحصائية للخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها مستشفيات المنطقة البالغ عددها 21 مستشفى خلال العام الماضي 2019م.
وأوضحت هذه البيانات أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 2000617 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 960231 مريضا، وأدخل 60642 شخصاً للتنويم بالمستشفيات.
وبينت إدارة الإحصاء بصحة جازان من خلال بياناتها أن عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 23878 عملية منها 14687عملية كبرى و9191 عملية صغرى، وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 6229 عملية.
وتبين الأرقام الإحصائية أن إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات بلغت 7927065 فحصاً مخبرياً، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 699003 فحصاً إشعاعياً، فيما وصل عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 37155 مراجعاً.
وأجرت غرف العمليات بمستشفيات صحة جازان 3866 عملية ولادة قيصرية، فيما بلغ عدد الولادات الطبيعية 16549 ولادة، وبلغ عدد المواليد 20486 مولودا.
وبلغ عدد مراجعي التأهيل 74158 مراجعاً، في حين بلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 368846 جلسة.

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