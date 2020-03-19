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متحدث “الصحة”: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ8 حالات

متحدث “الصحة”: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ8 حالات
http://almnatiq.net/?p=844430
المناطق - الرياض

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس “كورونا” في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، مرجعه أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج.

وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا”: المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات #فيروس_كورونا.

وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات.

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