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أمير نجران يستعرض تقرير مراقبة أسعار السلع والمخزون بالمنطقة

أمير نجران يستعرض تقرير مراقبة أسعار السلع والمخزون بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=844432
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأوامر الواضحة والصريحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تشدّد على الأخذ والرد في كل الأمور ما لم تمس سلامة المواطن، فهي خط أحمر لا نقاش فيه.
جاء ذلك أثناء استعراض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، تقرير مراقبة أسعار السلع، والمخزون بالمنطقة، منذ بداية تنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، قدمه مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، تركي بن راجح آل سليمان، إذ أشاد سموه بما يقدمه منسوبو الفرع بالميدان من أجل المستهلك، مبينًا أن جميع الموظفين المعنيين بالتعامل مع تبعات فيروس كورونا الجديد، من كل القطاعات، أثبتوا إخلاصهم بالعمل للواجب الديني ثم الوطني، لا للواجب الوظيفي.
وثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز المبادرات التي قدمها رجال الأعمال، في كل التخصصات، بما فيها المستشفيات الأهلية والفندقة، وإخضاع ما يملكون تحت تصرف الجهات الحكومية، معربًا عن شكره وتقديره لوقفاتهم غير المستغربة مع هذه الظروف، ليبرهنوا أن القطاع الخاص هو قطاع عام في سبيل خدمة الوطن.
كما نوّه سموه بدور المواطن مع أجهزة الدولة، وتعاونه بتقديم البلاغات أو المبادرات التطوعية، ليكون جزءًا فعالاً في أعمال المراقبة.
وكشف التقرير عدد القوى الميدانية العاملة لمراقبة الأسواق منذ بداية العمل بخطة التعامل مع الفيروس، حيث قامت الخطة على سبعة مشرفين، و26 مراقبًا، تلقى الفرع خلال هذه الفترة 186 بلاغًا، وأجرى ألفين و834 زيارة، وحرر 53 مخالفة.
وأشار التقرير إلى دعم المخزون بالكمامات الطبية والمعقمات، إذ بلغت أكثر من 342 ألف كمامة، و18 ألف عبوة تعقيم.

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