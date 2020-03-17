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تجارة القصيم تنفذ 300 جولة للتحقق من وفرة السلع والمخزون وتباشر 60 بلاغاً يومياً بالمنطقة

تجارة القصيم تنفذ 300 جولة للتحقق من وفرة السلع والمخزون وتباشر 60 بلاغاً يومياً بالمنطقة

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تجارة القصيم تنفذ 300 جولة للتحقق من وفرة السلع والمخزون وتباشر 60 بلاغاً يومياً بالمنطقة

تجارة القصيم تنفذ 300 جولة للتحقق من وفرة السلع والمخزون وتباشر 60 بلاغاً يومياً بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=844436
المناطق - بريدة

واصلت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها التفتيشية بكافة مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، وتنفذ الوزارة 300 جولة تفتيشية يومياً بمنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها، كما تتم مباشرة 60 بلاغ وشكوى وردت من المستهلكين وتطبق العقوبات النظامية على المخالفين.

وشملت الجولات بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية مراكزها وقرها.

وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية والمخزون الكافي الذي يلبي حاجة المستهلكين واستقرار أسعار المنتجات المعروضة.

وحثت “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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