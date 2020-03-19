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الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها الالكترونية المقدمة عن بعد

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الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها الالكترونية المقدمة عن بعد

الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها الالكترونية المقدمة عن بعد
http://almnatiq.net/?p=844446
المناطق - واس

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمواطنات للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الالكترونية “أبشر”.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.
وأفاد أن من تلك الخدمات، تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادة ميلاده، وسجل الأسرة، وكذلك طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل، وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين، وغيرها من الخدمات، مبيناً أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد من خلال البريد السعودي.

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