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القيادة تهنئ رئيس تونس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس تونس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=844448
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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