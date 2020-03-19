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وزارة الصحة: الحالات المصابة بـ”كورونا” في المملكة 238 حالة شُفِيَ منها 8 حالات

وزارة الصحة: الحالات المصابة بـ”كورونا” في المملكة 238 حالة شُفِيَ منها 8 حالات
http://almnatiq.net/?p=844450
المناطق - واس

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا, أهمية استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع والعشرين اليوم برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 220 ألف حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.
وقال الدكتور العبدالعالي: “سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.
وأشار إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .
وأكد المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت (8) حالات بحمد الله، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.
وبين أن الحالات المصابة تشمل ( 115 من الذكور و 123 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال, ومن بين الحالات 151 من السعوديين ، و 87 من غير السعوديين, مشيرا إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألف.
وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.
وحذر الدكتور العبدالعالي من تفشي الشائعات, مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعيا من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل مدار الساعة.

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