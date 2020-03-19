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الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

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الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31
http://almnatiq.net/?p=844454
المناطق - وكالات

أكدت المتحدثة الرسمية بقطاع الصحة في الإمارات، الدكتورة فريدة الدوسني، الخميس، اكتشاف 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي العدد إلى 140، مشيرة إلى تعافي 31 حالة.

وقالت في مؤتمر صحافي، إن أغلب الحالات جاءت من السفر أو من خلال تتبع المخالطين لحالات سابقة، وذكرت أن حالات الوفاة قليلة على مستوى العالم، ولكن يجب تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.

ونصحت المتحدثة كافة القادمين من الخارج بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لتقليل نسبة انتشار المرض في الدولة.

وشددت على أن التباعد الاجتماعي ضرورة لتقليل انتشار المرض، موضحة أنه يتم تقييم الوضع الداخلي حسب تطورات الموقف العالمي أولا بأولا.

ولخصت المتحدثة كافة القرارات التي اتخذتها الإمارات لمكافحة كورونا، ومنها الإيقاف المؤقت لكل التأشيرات، وتعليق الدخول لحاملي الإقامة المتواجدين بالخارج، والتعليق المؤقت للحصول على التأشيرة عند الوصول للجنسيات التي تتمتع بهذا الحق، وكذلك تعليق إصدرا كافة تصاريح العمل للعمالة المنزلية والمساعدة باستثناء تصاريح الانتقال الداخلي والعمالة الخاصة.

وشملت إجراءات حكومة الإمارات منع سفر مواطني الدولة للخارج لحمايتهم، مع تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة، وكذلك تبني سياسة العمل عن بعد في الحكومة لحماية كبار السن والمرضى، مع التوصية إجمالا بالحد من التجمعات الكبيرة.

وأشارت المتحدثة الإماراتية إلى إغلاق الحدائق ودور السينما وصالات الترفيه وتأجيل الأحداث الرياضية، ومنع المنشآت الفندقية من إقامة حفلات الأعراس وحظر تقديم الشيشة، مع التعميم بضرورة تأجيل كافة المناسبات الاجتماعية الخاصة، فضلا عن إغلاق كافة المراكز الثقافية وإلغاء أنشطة المسارح.

ولمحت إلى أن عدد المبتعثين الإماراتيين في الخارج 4340 مبتعثا، وتم تشكيل لجنة لمتابعة شؤونهم وإعادتهم إلى وطنهم بسلامة، وسيتم تطبيق الحظر المنزلي عليهم لمدة 14 يوما عند رجوعهم للبلاد.

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