مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من “كورونا”

جازان - فضة عطيف

عقد مجلس جامعة جازان جلسته السادسة للعام الجامعي الحالي اليوم، برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وفي بداية الجلسة أعرب معاليه عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بما اتخذته الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من قرارات وإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكداً ومثمنا اهتمام القيادة الحكيمة الكبير بشعبها، وحرصها على استقرار الأمان الصحي في ربوع الوطن.

من جانبه أوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها: الموافقة على تعيين (7) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، 6 على رتبة أستاذ مساعد، و 1 على رتبة محاضر ، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد (64) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، وإعادة هيكلة وتطوير وحدات قائمة حالياً وإنشاء كليات ومراكز جديدة، واعتماد الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1440 -1441هـ، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، واعتماد خطة وإجراءات القبول والأعداد المقترح قبولها للعام الجامعي 1442هـ، واعتماد شروط القبول والأعداد المقترحة للالتحاق ببعض برامج الدبلومات العليا، وتطوير ضوابط التحويل الداخلي بالجامعة، وإقرار برنامج دبلوم السلامة والصحة المهنية، وإقرار برنامج دبلوم اللغة الصينية، وإقرار الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، والموافقة على دراسة تصميم هوية بصرية جديدة للجامعة، والموافقة على الموضوعات البحثية والأكاديمية لبعض أعضاء هيئة التدريس (تفرغ علمي ــ ندب ــ إعارة ــ نقل)، واعتماد أساليب وإجراءات تقييم الطلاب والطالبات في المقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني (الحالي) للعام الجامعي 1441هـ.