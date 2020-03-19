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ما درجة الحرارة للبالغين والأطفال التي يجب الحذر منها في ظل أزمة كورونا؟

ما درجة الحرارة للبالغين والأطفال التي يجب الحذر منها في ظل أزمة كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=844460
المناطق - وكالات

تحث الهيئات الصحية على ضرورة العزل المنزلي لأولئك الذين يواجهون ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة أو السعال الجاف المستمر.

ومن الضروري معرفة درجة الحرارة التي تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وعادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، ومع ذلك، تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن الشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

ووفقا للهيئة فإن درجة حرارة الجسم العادية عند البالغين هي 37 درجة مئوية، ومع ذلك، تتذبذب هذه الدرجة قليلا اعتمادا على عمر الشخص والوقت من اليوم والنشاط الحالي.

وعموما، فإن من بين 36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، هي النطاق الطبيعي لدرجة حرارة الجسم.

وبالنسبة للأطفال والرضع، تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية 36.4 درجة مئوية.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأنه من الضروري الالتزام بالعزل الذاتي في حال ظهور الحرارة   من خلال لمس الصدر أو الظهر والشعور بها في حال كانت شديدة.

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى الحرارة العالية، يعد السعال من الأعراض الأولى التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا، ولذلك، إذا كان هناك سعال جديد ومستمر، بمعنى السعال لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في 24 ساعة، فإنه من الضروري الاتصال بخدمات الطوارئ المخصصة لحالات الإصابة بكورونا لمعرفة ما يجب القيام به.

وفي حين أن العطس ليس من أعراض فيروس كورونا الجديد، إلا أنه وسيلة قد ينتشر بها الفيروس.

يُعتقد أن أعراض الإصابة بفيروس COVID-19 تظهر بين يومين إلى 11 يوما. وإذا كنت تعاني من أعراض تشبه البرد، يمكنك المساعدة في حماية الآخرين من خلال البقاء في المنزل عندما تكون مريضا وتجنب الاتصال بالآخرين.

ويجب أيضا تغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ثم رميه وغسل يديك. ومن المهم أيضا غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، فضلا عن ضرورة تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي قد تلمسها، تجنبا للعدوى.

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