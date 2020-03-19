احدث الأخبار

كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا
منطقة الجوف
 الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة
أبرز المواد
 ترمب : نبذل كافة الجهود للتخلص من كورونا “الفيروس الصيني”
أبرز المواد
 عقوبات أميركية على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات
أبرز المواد
 ما درجة الحرارة للبالغين والأطفال التي يجب الحذر منها في ظل أزمة كورونا؟
أبرز المواد
 مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من “كورونا”
منطقة جازان
 الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31
أبرز المواد
 وزارة الصحة: الحالات المصابة بـ”كورونا” في المملكة 238 حالة شُفِيَ منها 8 حالات
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس تونس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها الالكترونية المقدمة عن بعد
أبرز المواد
كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟

كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا

منطقة الجوف
الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة

أبرز المواد

ترمب : نبذل كافة الجهود للتخلص من كورونا “الفيروس الصيني”

ترمب : نبذل كافة الجهود للتخلص من كورونا “الفيروس الصيني”
http://almnatiq.net/?p=844466
المناطق - وكالات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

وتوقع ترمب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وأكد ترمب على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه “الفيروس الصيني”.

وشدد، في مؤتمر صحفي حول تطورات أزمة فيروس كورونا، الخميس، على أنه “ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأميركي”.

وأعلن الرئيس الأميركي أن “كورونا أمر سيء فاجأ العالم كله”، مضيفا “لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه”.

وتعهد ترمب بالعمل على عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش سريعا.

وكشف الرئيس الأميركي عن إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا منذ عدة أسابيع، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى علاجات في زمن أسرع من اللقاحات.

وبعد كلمة الرئيس الأميركي، أعلن مسؤول هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن أكثر من 10 آلاف عالم أميركي يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا.

روابط ذات صلة

كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟

كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟
الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم
الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*