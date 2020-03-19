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الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

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الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم
http://almnatiq.net/?p=844472
المناطق - واس

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.
جاء ذلك رداً على الاستفسارات الواردة للوزارة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية “العامل وصاحب العمل”، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، داعية منشآت القطاع الخاص كافة إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، كما يمكن ابلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد “19911”.

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