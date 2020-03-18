الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا

الجوف - محمد الحسن

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف وذلك بحضور سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان فرضية للتعامل مع حالة لديها اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 .

وبدأت الفرضية بوصول بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 وطريقة أخذ المعلومات الكاملة عن الحالة من طالب الخدمة الاسعافية ومن ثم ترحيل البلاغ لأقرب فرقة إسعافية والوقوف على سرعة الاستجابة وأخذ الإحتياطات اللازمه لتجنب إنتقال العدوى وكيفية الكشف على الحالة وطريقة عزلها حتى يتم نقلها وإيصالها للمستشفى الذي يعنى بالتعامل مع مثل هذه الحالات .

الجدير بالذكر أن مثل هذه الفرضيات تقف على إستعدادات جميع العاملين من ضمن المنظومة القائمة على تقديم الخدمة الإسعافية بتقييم الإستعداد البشري والآلي وبحث المعوقات وتطوير العمل وفق المعايير العالمية .