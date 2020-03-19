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أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين

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أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين

أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=844491
جازان - فضة عطيف

شدد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان على تطبيق حزمة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمن للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، مع ضرورة الإهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية والإحترازات الوقائية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية صباح اليوم الخميس على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام بمدينة جيزان ، حيث قام أمين منطقة جازان بجولة ميدانيه لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والاجراءات الاحترازيه والوقائية التي أوصت بها الوزارة وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة وذلك للوقاية من إنتشار فيروس كورونا وتقديم غذاء آمن حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وبدأت الجولة بمجمع أسواق الدانوب بمدينة جيزان كما شملت الجولة سوق الخضار والفواكه وسوق الأسماك ومكتبة جرير بمدينة جيزان للتأكد من الإلتزام بأعمال تعقيم الأسطح المعدنية والعربات ، ووجود آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات اليدوية عند مداخل الأسواق ، وعدم السماح نهائياً بالإزدحام داخلها.

وأشار ابن سعيدان  : إن هذه الجولة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، تعزيزاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد ⁧فيروس كورونا .

 

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