“الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا

جازان - فضة عطيف

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مبادرة إلكترونية توعوية عن فيروس كورونا المستجد بعنوان “الوقاية أمن وأمان”.. تتضمن منشورات وبورشورات توعوية، ومقاطع فيديو للتحذير من خطره، وكيفية الوقاية منه، وتوضح النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابه بالعدوى.

وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من هذا الفيروس، في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مبادرة إلكترونية توعوية عن فيروس كورونا المستجد بعنوان “الوقاية أمن وأمان”.. تتضمن منشورات وبورشورات توعوية، ومقاطع فيديو للتحذير من خطره، وكيفية الوقاية منه، وتوضح النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابه بالعدوى.

وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من هذا الفيروس، في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.