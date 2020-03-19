احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين في كلمته للموطنين والمقيمين : المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجائحة
أبرز المواد
 “الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا
منطقة جازان
 أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين
منطقة جازان
 الشؤون الإسلامية : الاكتفاء يوم الجمعة بأذان واحد في جوامع المملكة ومساجدها
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا
منطقة الجوف
 الموارد البشرية: النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتكثيف الاستعدادات ورفع مستوى الاحترازات ليوم غد الجمعة
أبرز المواد
 ترمب : نبذل كافة الجهود للتخلص من كورونا “الفيروس الصيني”
أبرز المواد
 عقوبات أميركية على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات
أبرز المواد
 ما درجة الحرارة للبالغين والأطفال التي يجب الحذر منها في ظل أزمة كورونا؟
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين في كلمته للموطنين والمقيمين : المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجائحة

خادم الحرمين الشريفين في كلمته للموطنين والمقيمين : المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجائحة

أبرز المواد
“الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا

“الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا

منطقة جازان
أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين

أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين

منطقة جازان
الشؤون الإسلامية : الاكتفاء يوم الجمعة بأذان واحد في جوامع المملكة ومساجدها

الشؤون الإسلامية : الاكتفاء يوم الجمعة بأذان واحد في جوامع المملكة ومساجدها

أبرز المواد

“الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا

“الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا
http://almnatiq.net/?p=844504
جازان - فضة عطيف

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مبادرة إلكترونية توعوية عن فيروس كورونا المستجد بعنوان “الوقاية أمن وأمان”.. تتضمن منشورات وبورشورات توعوية، ومقاطع فيديو للتحذير من خطره، وكيفية الوقاية منه، وتوضح النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابه بالعدوى.
وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من هذا الفيروس، في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مبادرة إلكترونية توعوية عن فيروس كورونا المستجد بعنوان “الوقاية أمن وأمان”.. تتضمن منشورات وبورشورات توعوية، ومقاطع فيديو للتحذير من خطره، وكيفية الوقاية منه، وتوضح النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابه بالعدوى.
وتأتي هذه المبادرة متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود التوعوية للوقاية من هذا الفيروس، في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

 

روابط ذات صلة

أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين

أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين
مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من “كورونا”

مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من “كورونا”
أكثر من 2 مليون مراجع لطوارئ مستشفيات جازان

أكثر من 2 مليون مراجع لطوارئ مستشفيات جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*