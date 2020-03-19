وكيل إمارة الرياض : إنجاز أكثر من 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة

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http://almnatiq.net/?p=844516
المناطق - الرياض

أوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا فقد تم إنجاز أكثر 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة وعمل حملات توعوية للوقاية من العدوى وتفعيلها .
جاء ذلك خلال اطلاع معاليه اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .
واستعرض التقرير الخدمات الإلكترونية لإمارة الرياض واحصائيات بيانية وقد بلغت 1600 عملية إلكترونية تضمنت المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وكذلك طلبات المواطنين عبر الموقع الرسمي للإمارة عن بعد إضافة إلى معاملات الوارد للإتصالات الإدارية آلياً عبر قنوات التواصل الإلكتروني .
وأشار الدكتور السديري إلى عقد اجتماعات الإمارة عبر الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

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