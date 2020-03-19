شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز ، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه – مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة