احدث الأخبار

باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضٍ الرقمية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض : إنجاز أكثر من 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة
منطقة الرياض
 غدًا .. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط المكلف للحديث حول تحديات أزمة كورونا الصحية والاقتصادية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين في كلمته للموطنين والمقيمين : المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجائحة
أبرز المواد
 “الوقاية .. أمن وأمان” مبادرة للشؤون الإسلامية بجازان عن كورونا
منطقة جازان
 أمين منطقة جازان خلال جولته الرقابية : نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين
منطقة جازان
 الشؤون الإسلامية : الاكتفاء يوم الجمعة بأذان واحد في جوامع المملكة ومساجدها
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 كم يستمر فيروس «كورونا» حياً ؟
أبرز المواد
باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا

باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا

أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

أبرز المواد
وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضٍ الرقمية

وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضٍ الرقمية

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز

شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز

أبرز المواد

باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا

باكستان تغلق حدودها مع الهند لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844533
المناطق _ وكالات

قررت باكستان إغلاق جميع المنافذ البرية مع الهند لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان اليوم أنه أغلق معبر “واجا” الرئيس وباقي المعابر الحدودية مع الهند، مؤكداً أن إغلاق الحدود سيصب في مصلحة باكستان والهند نظراً إلى الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا.
وقبل ذلك أغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان وإيران، وعلقت الرحلات الجوية مع الصين للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.
من جهة أخرى قررت السلطات الباكستانية تقليص حركة قطارات الركاب في البلاد ضمن الإجراءات التي تنفذها للحد من وانتشار فيروس كورونا.
وأوضح وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد أحمد أنه سيتم في المرحلة الأولى تجميد حركة 34 قطاراً في جميع أنحاء باكستان.
من جهة ثالثة قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار إن الجيش الباكستاني على أتم الاستعداد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد في باكستان.
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن قائد الجيش أمر جميع مؤسسات الجيش في كافة أنحاء البلاد بمساعدة الإدارات المدنية في جميع الأقاليم وبكل السبل الممكنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

شرطة القصيم تضبط مواطنا تباهى بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز
وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضٍ الرقمية

وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضٍ الرقمية
شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز

شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*